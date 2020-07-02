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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
02 липня 2020, 18:46 7

СБУ виявила мільйонні зловживання на Житомирському бронетанковому заводі

02 липня 2020, 18:46 7
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Посадовці заробляли на ремонті систем захисту для Збройних Сил
Посадовці заробляли на ремонті систем захисту для Збройних Сил
Фото: СБУ
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Контррозвідка СБУ викрила штучне завищення вартості робіт під час виконання оборонного замовлення на Житомирському бронетанковому заводі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, навесні 2018 року посадовці підприємства уклали із львівським науково-виробничим об`єднанням договір на технічне обслуговування та ремонт приладів радіаційної і хімічної розвідки на суму 2,5 мільйона гривень.

Ініційована СБУ перевірка засвідчила, що на бронетанковому заводі наявна вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без задіяння сторонніх фірм здійснювати обслуговування і налаштування цієї військової техніки. У той же час, львівське підприємство необґрунтовано залучило три фірми-субпідрядники, штучно завищивши вартість робіт на понад 60%", - йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці виявили низку порушень технологій ремонту і тестування військових приладів, що могло призвести до передчасних поломок обладнання.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі та у львівській фірмі, у кількох військових представництвах у Києві, а також за місцями проживання учасників оборудки. Вилучено військову продукцію, договори, фінансову документацію, які доводять неправомірне завищення вартості ремонтних робіт", - додали в СБУ.

Триває досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ припинила роботу підпільного виробництва алкогольного фальсифікату.

Також в Херсонській області викрили підпільний цех з виготовлення дезінфікуючих засобів.

СБУ Житомир Завод корупція
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