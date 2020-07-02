Малюська пропонує перетворити Лук`янівське СІЗО на стильний готель

Міністр хоче частково розвантажити Лук’янівське СІЗО, а на Бориспільській трасі розширити Київський слідчий ізолятор

Міністр хоче частково розвантажити Лук’янівське СІЗО, а на Бориспільській трасі розширити Київський слідчий ізолятор

Фото: Кабінет міністрів

Про це пише Regionews з посиланням на "Укрінформ".

У звільнених будівлях Лук`янівського СІЗО Малюська пропонує розмістити готель.

...Інвестиційної привабливості будівлі XIX століття особливо не становлять в тому сенсі, що це історичні пам’ятки. Їх не можна знести і побудувати нові будівлі... Єдиний можливий варіант, який я бачу… це готель, наприклад. Готель, який міг би бути стилізований під в’язницю. В Європі це практикується, користується популярністю", - зазначив міністр.

За словами Малюськи, у цьому СІЗО утримували чимало історичних постатей - політиків, літераторів, поетів, письменників і це може стати "фішкою" готелю.

Але мова про історичні постаті. Вони всі тут були. Рильський, Грушевський, Винниченко... Складно знайти документи, щоб відслідкувати, хто в якій камері конкретно перебував, але якщо нам це вдасться, це взагалі буде туристична бомба. Тобто можна ночувати в номері, який був в’язницею, і де, наприклад, сидів відомий поет чи політик. Тим паче недалеко від центру", - сказав Малюська.

Міністр вважає, що потенційно туристичний об’єкт може бути непоганий, але для цього треба побудувати на заміну інфраструктуру, вивезти людей і зробити великий ремонт.

Нагадаємо, днями Малюська показав, на що йдуть гроші від платних камер у СІЗО.