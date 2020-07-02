Малюська предлагает превратить Лукьяновское СИЗО в стильный отель
Министр юстиции Денис Малюська предлагает сделать из Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Укринформ".
В освобожденных зданиях Лукьяновского СИЗО Малюська предлагает разместить гостиницу.
...Инвестиционной привлекательности здания XIX века особо не представляют в том смысле, что это исторические памятники. Их нельзя снести и построить новые здания... Единственный возможный вариант, который я вижу... это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизованный под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - отметил министр.
По словам Малюськи, в этом СИЗО содержали немало исторических личностей - политиков, литераторов, поэтов, писателей и это может стать "фишкой" отеля.
Но речь идет об исторических фигурах. Они все здесь были. Рыльский, Грушевский, Винниченко... Сложно найти документы, чтобы отследить, кто в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, сидел известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", - сказал Малюська.
Министр считает, что потенциально туристический объект может быть неплохой, но для этого надо построить на замену инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт.
Напомним, на днях Малюська показал, на что идут деньги от платных камер в СИЗО.