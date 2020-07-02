Малюська предлагает превратить Лукьяновское СИЗО в стильный отель

Министр хочет частично разгрузить Лукьяновское СИЗО, а на Бориспольской трассе расширить Киевский следственный изолятор

Министр хочет частично разгрузить Лукьяновское СИЗО, а на Бориспольской трассе расширить Киевский следственный изолятор

Фото: Кабинет министров

Об этом пишет Regionews со ссылкой на "Укринформ".

В освобожденных зданиях Лукьяновского СИЗО Малюська предлагает разместить гостиницу.

...Инвестиционной привлекательности здания XIX века особо не представляют в том смысле, что это исторические памятники. Их нельзя снести и построить новые здания... Единственный возможный вариант, который я вижу... это отель, например. Отель, который мог бы быть стилизованный под тюрьму. В Европе это практикуется, пользуется популярностью", - отметил министр.

По словам Малюськи, в этом СИЗО содержали немало исторических личностей - политиков, литераторов, поэтов, писателей и это может стать "фишкой" отеля.

Но речь идет об исторических фигурах. Они все здесь были. Рыльский, Грушевский, Винниченко... Сложно найти документы, чтобы отследить, кто в какой камере конкретно находился, но если нам это удастся, это будет туристическая бомба. То есть можно ночевать в номере, который был тюрьмой, и где, например, сидел известный поэт или политик. Тем более недалеко от центра", - сказал Малюська.

Министр считает, что потенциально туристический объект может быть неплохой, но для этого надо построить на замену инфраструктуру, вывезти людей и сделать большой ремонт.

Напомним, на днях Малюська показал, на что идут деньги от платных камер в СИЗО.