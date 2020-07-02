Справа "Сармата": у Запоріжжі активісти пікетували обласну прокуратуру

Вони вимагали притягнути до відповідальності суддів, які звільнили підозрюваних під домашній арешт

Вони вимагали притягнути до відповідальності суддів, які звільнили підозрюваних під домашній арешт

Фото: radiosvoboda.org

Біля будівлі прокуратури Запорізької області відбувся пікет через справу про вбивство Віталія Олешка "Сармата". Учасники протесту вимагали від прокуратури подати апеляцію на рішення Бердянського міськрайонного суду щодо пом’якшення запобіжного заходу чотирьом обвинувачуваним у вбивстві активіста і дати оцінку діям суддів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Відпустили чотирьох учасників вбивства Віталія Олешка під домашній арешт. Хлопці, ветерани АТО спочатку у Бердянську мітингували під судом, вимагали, щоб їх взяли під варту. А коли це не допомогло, то поїхали під Офіс президента. 24 доби там голодують. Вчора я з’ясував, що до сьогоднішнього дня прокуратура не подала апеляцію. Скільки ж можна тягнути?" – розповів один з організаторів акції Анатолій Шевченко.

До пікетувальників вийшов прокурор області Володимир Калюга, який повідомив, що наразі згідно чинного законодавства, на етапі розгляду справи у суді не можливо опротестувати пом’якшення запобіжного заходу на етапі. Він також додав, що наразі щодо суддів Бердянського міськрайонного суду ДБР відкрито провадження.

За чинним КПК, подібне рішення суду не підлягає оскарженню. Єдиний спосіб оскарження подібного рішення – це підтверджено рішенням Конституційного суду від минулого року – це коли погіршується становище обвинувачуваного, і лише стороною захисту може бути оскаржено. Ми позбавлені законної можливості оскаржувати таке рішення", – зазначив Калюга.

За його словами, у разі порушення особами, що перебувають на домашньому арешті, умов домашнього арешту, обов’язків, покладених судом, прокурор негайно буде ініціювати питання про зміну цього запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що у Києві під Офісом президента продовжують голодування побратими вбитого добровольця Олешка (Сармата). Вони вимагають відправити у СІЗО четверо підозрюваних у вбивстві - їх нещодавно выпустиили під домашній арешт.