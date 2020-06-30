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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
30 червня 2020, 19:02 1

Мільярдні борги: в Офісі президента запевнили, що розрахуються з шахтарями до кінця дня

30 червня 2020, 19:02 1
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Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів зустрілася з протестувальниками-шахтарями і пообіцяла, що всі борги по зарплатах виплатять сьогодні до вечора
Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів зустрілася з протестувальниками-шахтарями і пообіцяла, що всі борги по зарплатах виплатять сьогодні до вечора
Фото: Офіс президента
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Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець констатував, що обіцянку в Офісі глави держави не дотримали, а відзавтра до накопичених раніше боргів додасться ще 500 мільйонів за червень. Таким чином, загальна сума боргів сягне понад мільярд гривень

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс президента та сторінку Михайла Волинця у Facebook.

У зустрічі з Юлією Ковалів взяли участь представники шахтарських організацій, зокрема голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, шахтарі "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля", представники шахт Львівсько-Волинського басейну.

Юлія Ковалів розповіла, що минулого тижня відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої ще у п’ятницю Кабмін вирішив виділити з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із зарплати працівникам усіх державних шахт. Була затримка лише з однією копальнею, яка одержить кошти сьогодні.

Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін", – констатувала Юлія Ковалів.

Юлія Ковалів закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем.

Тим часом, Михайло Волинець на своїй сторінці в соцмережі написав, що "між мали погасити та погасили, як говорять в Одесі, дві великі різниці".

У сьогоднішньому релізі пресслужби Офісу президента за підсумками зустрічі з гірниками впевнено констатується, що "заборгованість перед шахтарями, накопичену з початку року, уже мали погасити"...

АЛЕ. І пані заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів про це сьогодні чула - оперативні дані від Міненерго від 30.06.20 (сьогодні) свідчать про борг перед шахтарями в обсязі 539,72. Вже завтра, 1 липня, до цієї суми додасться ще 500 млн грн і загальний борг перед гірниками складе понад мільярд гривень... Ще понад 100 мільйонів недоотримали працівники шахти "Краснолиманська", яких статистика вперто ігнорує", - розповів Волинець.

Нині акція гірників на Банковій триває.

Між мали погасити та погасили, як говорять в Одесі, дві великі різниці. У сьогоднішньому релізі пресслужби Офісу...

Опубліковано Михайло Волинець Вівторок, 30 червня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні біля Офісу президента розпочалася безстрокова акція протесту гірників.

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