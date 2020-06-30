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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
30 июня 2020, 19:02 1

Миллиардные долги: в Офисе президента заверили, что рассчитаются с шахтерами до конца дня

30 июня 2020, 19:02 1
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Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив встретилась с протестующими шахтерами и пообещала, что все долги по зарплатам выплатят сегодня к вечеру
Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив встретилась с протестующими шахтерами и пообещала, что все долги по зарплатам выплатят сегодня к вечеру
Фото: Офис президента
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Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец констатировал, что обещание в Офисе главы государства не сдержали, а с завтрашнего дня к накопленным ранее долгам добавится еще 500 миллионов за июнь. Таким образом, общая сумма долгов достигнет более миллиарда гривен

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис президента и страницу Михаила Волынца в Facebook.

Во встрече с Юлией Ковалив приняли участие представители шахтерских организаций, в частности председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, шахтеры "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представители шахт Львовско-Волынского бассейна.

Юлия Ковалив рассказала, что на прошлой неделе состоялось совещание с представителями правительства, по результатам которого еще в пятницу Кабмин решил выделить из бюджета около 340 млн грн на погашение задолженности по зарплате работникам всех государственных шахт. Была задержка только с одним рудником, который получит средства сегодня.

По состоянию на сегодня и задолженность, которая была накоплена с начала года, должна быть погашена. Правительство приняло все необходимые решения за очень короткий срок", – констатировала Юлия Ковалив.

Юлия Ковалив призвала участников акции сформировать переговорную группу от шахтеров и совместно работать над решением насущных проблем.

Тем временем, Михаил Волынец на своей странице в соцсети написал, что "между должны погасить и погасили, как говорят в Одессе, две большие разницы".

В сегодняшнем релизе пресс-службы Офиса президента по итогам встречи с горняками уверенно констатируется, что "задолженность перед шахтерами, накопленную с начала года, уже должны погасить"...

НО. И госпожа заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив об этом сегодня слышала - оперативные данные от Минэнерго от 30.06.20 (сегодня) свидетельствуют о долг перед шахтерами в объеме 539,72. Уже завтра, 1 июля, к этой сумме добавится еще 500 млн грн и общий долг перед горняками составит более миллиарда гривен... Еще свыше 100 миллионов недополучили работники шахты "Краснолиманская", которых статистика упрямо игнорирует", - рассказал Волынец.

Сейчас акция горняков на Банковой продолжается.

Между должны погасить и погасили, как говорят в Одессе, две большие разницы. В сегодняшнем релизе пресс-службы Офиса...

Опубликовано Михаил Волынец Вівторок, 30 июня 2020 года.

Напомним, сегодня возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста горняков.

долги шахтеры зарплаты Офис президента протесты шахта
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