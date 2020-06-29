Вода п'яти пляжів Одеси не відповідає санітарним нормам

Аналіз проб морської води проводився у період з 19 по 25 червня

Аналіз проб морської води проводився у період з 19 по 25 червня

Фото: flickr

В Одесі вода п'яти пляжів не відповідає нормативним вимогам щодо санітарно-мікробіологічних показників.

Про це повідомляє Одеський обласний лабораторний центр МОЗ, передає RegioNews.

В період з 19 по 25 червня в зонах на пляжах м. Одеси та Одеської області (Овідіопольський, Лиманський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Татарбунарський райони) було досліджено 93 проби морської води на санітарно-мікробіологічні показники.

З них не відповідали нормативним вимогам 13 проб.

Зокрема, в місті не відповідає вимогам вода на пляжах 13ст. Фонтану, 16ст. Фонтану, 10ст. Фонтану, "Аркадія" та "Дельфін".

При цьому на санітарно-хімічні показники було досліджено 9 проб, усі вони відповідали гігієнічним вимогам.

Нагадаємо, в Одесі обмежили доступ до пляжу "Дельфін" біля затонулого танкера Delfi.