Степанов розповів, коли відкриють дитячі табори і чи варто носити маску на пляжі

МОЗ дорікає українців за недотримання правил карантину

МОЗ дорікає українців за недотримання правил карантину

Фото: з відкритих джерел

Після пом'якшення карантину жителі більшості європейських країн не припинили дотримуватися обмеження, тому зростання захворюваності COVID-19 там не сталося. У той же час в Україні люди почали порушувати правила, тому епідемічна ситуація погіршилася.

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр повідомив, що уряд України звернувся до контролюючих органів з проханням встановити більш суворий контроль за дотриманням українцями карантину.

За словами міністра, дитячі оздоровчі установи не відкриють раніше 31 липня, так як в них занадто високий ризик спалаху коронавіруса.

Я думаю, просто треба звернути увагу на кількість нових випадків коронавірусної хвороби, кількість людей, які кожен день госпіталізуються, кількість людей, які вмирають. І тоді набагато легше зрозуміти, чому ми не дозволяємо працювати дитячим оздоровчим таборам", - сказав Степанов.

Він пояснив, що в дитячих таборах є високий ризик спалаху коронавіруса, оскільки велика кількість дітей приїжджають з різних регіонів, а потім знаходяться разом певний час.

У той же час, міністр назвав умови носіння медичних масок та распіраторів на пляжах під час відпочинку.

Так, у разі великого скупчення людей на пляжі рекомендується носити маски, якщо ж дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 м, то можна не вдягати.

Те, що стосується пляжів, робота яких дозволена в умовах адаптивного карантину, на пляжі є основним критерієм і основною рекомендацією, якою треба користуватись, це дотримання соціальної дистанції", - сказав Степанов.

За його словами, носити маски на повітрі рекомендують тільки в тому випадку, якщо ви знаходитесь у великому скупченні людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 13 областях України посилюють карантин.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)