Кількість хворих COVID-19 знизилась, зафіксовано 646 нових випадків

Лідерами по захворюваності залишаються Чернівецька, Львівська та Рівненська області

Лідерами по захворюваності залишаються Чернівецька, Львівська та Рівненська області

Фото: flickr

Про це повідомляє пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

За добу зафіксовано 646 нових випадків. Кількість активних хворих складає 23 454 особи. Загалом 1147 пацієнтів померли, 19 027 осіб одужали.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. населення зареєстрована у Чернівецькій (296,7), Львівській (175,5) та Рівненській (157,7) областях.

Наразі госпіталізовано 4559 осіб, з них 83 людини підключені до апарату ШВЛ. Усього госпіталізації потребували 11 644 особи, підключення до апарату ШВЛ — 393 пацієнти.

Захворювання підтверджено у 3175 дітей та 6665 медиків, з них 4015 медпрацівників одужали.

Ситуація в регіонах виглядає наступним чином:

Вінницька обл. — 1846 (1179 одужали);

Волинська обл. — 2312 (693 одужали);

Дніпропетровська обл. — 1087 (913 одужали);

Донецька обл. — 481 (163 одужали);

Житомирська обл. — 1404 (746 одужали);

Закарпатська обл. — 2792 (943 одужали);

Запорізька обл. — 570 (418 одужали);

Івано-Франківська обл. — 2350 (1096 одужав);

м. Київ — 4980 (1552 одужали);

Київська обл. — 2546 (1318 одужали);

Кіровоградська обл. — 646 (535 одужали);

Луганська обл. — 80 (58 одужали);

Львівська обл. — 5292 (741 одужав);

Миколаївська обл. — 442 (281 одужав);

Одеська обл. — 1632 (736 одужали);

Полтавська обл. — 312 (268 одужали);

Рівненська обл. — 3638 (1752 одужали);

Сумська обл. — 296 (219 одужали);

Тернопільська обл. — 1913 (1139 одужали);

Харківська обл. — 2098 (1070 одужали);

Херсонська обл. — 191 (176 одужали);

Хмельницька обл. — 798 (543 одужали);

Черкаська обл. — 642 (454 одужали);

Чернівецька обл. — 4745 (1889 одужали);

Чернігівська обл. — 535 (145 одужали).

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