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26 червня 2020, 20:13 3

У деяких регіонах України вчителів допускають до ЗНО без ІФА-тесту

26 червня 2020, 20:13 3
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Про проведений імуноферментний аналіз відзвітували у Львові, а в Тернополі педагогам робили ПЛР-тести.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

У Львові, перед початком ЗНО, учителям було проведено ІФА-тестування, яке виявило СOVID-19 у 32 освітян.

Водночас, у Тернопільській міськраді, повідомили, що їх освітяни перед ЗНО пройшли ПЛР-тестування.

Проте, як повідомили в Одеській міській раді, вчителям, що залучені до ЗНО, був проведений лише температурний скринінг.

Медики були на місцях, усім робили скринінг температури", - повідомили у міськраді.

Жодного, ані ПЛР, ані ІФА-тестування на коронавірус не проходили і вчителі на Дніпропетровщині.

Наші вчителі не проходили ані ПЛР, ані ІФА", - зазначили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня за умови дотримання низки протиепідемічних заходів.

коронавірус карантин ЗНО тести учителя Львів Одеса Тернопіль Дніпро
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