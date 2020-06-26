У деяких регіонах України вчителів допускають до ЗНО без ІФА-тесту

Зокрема, ІФА-тестування не проводили в Дніпрі та Одесі

Зокрема, ІФА-тестування не проводили в Дніпрі та Одесі

Про проведений імуноферментний аналіз відзвітували у Львові, а в Тернополі педагогам робили ПЛР-тести.

Про це передає RegioNews з посиланням на УНН.

У Львові, перед початком ЗНО, учителям було проведено ІФА-тестування, яке виявило СOVID-19 у 32 освітян.

Водночас, у Тернопільській міськраді, повідомили, що їх освітяни перед ЗНО пройшли ПЛР-тестування.

Проте, як повідомили в Одеській міській раді, вчителям, що залучені до ЗНО, був проведений лише температурний скринінг.

Медики були на місцях, усім робили скринінг температури", - повідомили у міськраді.

Жодного, ані ПЛР, ані ІФА-тестування на коронавірус не проходили і вчителі на Дніпропетровщині.

Наші вчителі не проходили ані ПЛР, ані ІФА", - зазначили у Дніпровській міській раді.

Нагадаємо, Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня за умови дотримання низки протиепідемічних заходів.