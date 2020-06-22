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22 червня 2020, 17:31 11

Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня

22 червня 2020, 17:31 11
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В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів
В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів
Фото: МОН
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Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання-2020 з 25 червня по 17 липня.

Про це повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, пише RegioNews з посиланням на сайт МОН.

За її словами, таке рішення було прийнято 22 червня.

У поточному році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тисяч абітурієнтів. До тестування та іспитів залучать 242,6 тисяч працівників та 11,6 тисяч медиків.

Також в МОН нагадали етапи проведення ЗНО-2020 в умовах карантину та пандемії коронавірусу:

  • допуск до тестування буде відбуватися відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),
  • Держспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, утилізація використаних масок і т.д.),
  • вжиті заходи, щоб уникнути скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією),
  • є супровід медиків і Нацполіції,
  • будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Нагадаємо, вчора, 21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.

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ЗНО Міністерство освіта абітурієнт карантин
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