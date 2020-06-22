Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня
В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів
В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання-2020 з 25 червня по 17 липня.
Про це повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, пише RegioNews з посиланням на сайт МОН.
За її словами, таке рішення було прийнято 22 червня.
У поточному році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тисяч абітурієнтів. До тестування та іспитів залучать 242,6 тисяч працівників та 11,6 тисяч медиків.
Також в МОН нагадали етапи проведення ЗНО-2020 в умовах карантину та пандемії коронавірусу:
- допуск до тестування буде відбуватися відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),
- Держспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, утилізація використаних масок і т.д.),
- вжиті заходи, щоб уникнути скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією),
- є супровід медиків і Нацполіції,
- будуть залучені інструктори не з груп ризику.
Нагадаємо, вчора, 21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.
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