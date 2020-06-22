Держкомісія дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня

В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів

В основній сесій ЗНО візьмуть участь майже 400 тисяч абітурієнтів

Фото: МОН

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання-2020 з 25 червня по 17 липня.

Про це повідомила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, пише RegioNews з посиланням на сайт МОН.

За її словами, таке рішення було прийнято 22 червня.

У поточному році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379,5 тисяч абітурієнтів. До тестування та іспитів залучать 242,6 тисяч працівників та 11,6 тисяч медиків.

Також в МОН нагадали етапи проведення ЗНО-2020 в умовах карантину та пандемії коронавірусу:

допуск до тестування буде відбуватися відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 С, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

Держспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, утилізація використаних масок і т.д.),

вжиті заходи, щоб уникнути скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією),

є супровід медиків і Нацполіції,

будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Нагадаємо, вчора, 21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.

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