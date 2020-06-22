У Міносвіти пояснили, як отримати атестат без ДПА

Учні, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження атестації

Учні, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження атестації

Фото з відкритих джерел

Після скасування в Україні обов’язкової державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, випускникам, які не бажають складати ДПА, видадуть атестати із записом «звільнений(а)» у відповідній графі.

Процедуру видачі учням свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти і додатків до них у 2020 році роз’яснили у Міністерстві освіти і науки, пише RegioNews.

Водночас керівники закладів загальної середньої та професійної освіти мають скласти перелік учнів, які бажають пройти ДПА. Ці випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів ЗНО або випробування в закладі освіти.

Тим, хто бажає пройти ДПА, потрібно подати заяву-підтвердження. Заява має бути від повнолітніх учнів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітнього. Таку заяву можна подати до закладу особисто або надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти.

Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно:

організувати підвезення учасників до пунктів тестування;

після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній графі бланку додатку.

Для випускників, які хочуть пройти ДПА у закладі освіти, закладам необхідно:

перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти згідно з Порядком проведення ДПА;

організувати ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше закінчення навчального року;

після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, Державна комісія з ТЕБ та НС дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.

Учора, 21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.