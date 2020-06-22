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22 червня 2020, 20:16 5

У Міносвіти пояснили, як отримати атестат без ДПА

22 червня 2020, 20:16 5
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Учні, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження атестації
Учні, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати їх без проходження атестації
Фото з відкритих джерел
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Після скасування в Україні обов’язкової державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу, випускникам, які не бажають складати ДПА, видадуть атестати із записом «звільнений(а)» у відповідній графі.

Процедуру видачі учням свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти і додатків до них у 2020 році роз’яснили у Міністерстві освіти і науки, пише RegioNews.

Водночас керівники закладів загальної середньої та професійної освіти мають скласти перелік учнів, які бажають пройти ДПА. Ці випускники отримають свідоцтва про здобуття освіти і додатки до них на основі результатів ЗНО або випробування в закладі освіти.

Тим, хто бажає пройти ДПА, потрібно подати заяву-підтвердження. Заява має бути від повнолітніх учнів або від одного з батьків чи інших законних представників неповнолітнього. Таку заяву можна подати до закладу особисто або надіслати скан-копію електронною поштою. Кінцевий термін і спосіб подання заяви визначає заклад освіти.

Для випускників, які бажають пройти ДПА у формі ЗНО, закладам необхідно:

  • організувати підвезення учасників до пунктів тестування;
  • після отримання від УЦОЯО результатів ДПА у формі ЗНО видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти, зазначивши результати у відповідній графі бланку додатку.

Для випускників, які хочуть пройти ДПА у закладі освіти, закладам необхідно:

  • перевірити наявність права проходити ДПА саме в закладі освіти згідно з Порядком проведення ДПА;
  • організувати ДПА в письмовій формі за завданнями та у строки, затверджені керівником закладу освіти, але не пізніше закінчення навчального року;
  • після проходження ДПА видати свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти із зазначенням результатів ДПА у відповідній графі бланку додатку.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня, Державна комісія з ТЕБ та НС дозволила провести ЗНО з 25 червня по 17 липня.

Учора, 21 червня, президент Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації через епідемію коронавірусу.

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