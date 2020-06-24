Посадовці колишнього Мінкульту привласнили 17 мільйонів гривень

Чиновники купили нерухомість у Переяславі за 19 млн, тоді як насправді вона коштувала 2,5 млн грн

Чиновники купили нерухомість у Переяславі за 19 млн, тоді як насправді вона коштувала 2,5 млн грн

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мільйонні зловживання на "Львівській залізниці"