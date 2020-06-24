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24 червня 2020, 16:56 6

Посадовці колишнього Мінкульту привласнили 17 мільйонів гривень

24 червня 2020, 16:56 6
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Чиновники купили нерухомість у Переяславі за 19 млн, тоді як насправді вона коштувала 2,5 млн грн
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Служба безпеки України викрила протиправну схему розтрати майже 17 мільйонів гривень бюджетних коштів організованою групою посадовців історико-етнографічного заповідника, підвідомчого колишньому Міністерству культури.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

У 2018 році генеральний директор закладу та двоє його спільників придбали фактично непотрібну адміністративну будівлю у Переяславі на Київщині. Вартість майна становила 2,5 мільйона гривень, проте чиновники придбали його за понад 19 мільйонів. Для цього зловмисники підробили документи, зокрема звіти про оцінку майна, а різницю вартості привласнили.

Наразі всім трьом фігурантам оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1, 2, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мільйонні зловживання на "Львівській залізниці"

СБУ розкрадання бюджетні кошти Міністерство культура
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