Вступительная кампания в Украине начнется 1 августа

Электронные заявления можно будет подавать до 22 августа

Электронные заявления можно будет подавать до 22 августа

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Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа, заявления на поступление можно будет подавать до 22 августа

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины, пишет Regionews.

Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге в четверг.

По ее словам, электронные заявления на вступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.

Она добавила, что если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления не поступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.

Напомним, 22 июня, Государственная комиссия по ТЭБ и НС позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.

21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавируса.