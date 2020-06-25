Вступительная кампания в Украине начнется 1 августа
Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа, заявления на поступление можно будет подавать до 22 августа
Об этом сообщают в Министерстве образования и науки Украины, пишет Regionews.
Вступительная кампания в учреждения высшего образования начнется с 1 августа", - сказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий на брифинге в четверг.
По ее словам, электронные заявления на вступление в вузы можно будет подавать до 22 августа.
Она добавила, что если абитуриент до этого времени не получит свидетельство о среднем образовании, то он сможет подать заявления не поступление без такого свидетельства, но с записью о его заказе. Сам оригинал можно будет подать в начале обучения.
Напомним, 22 июня, Государственная комиссия по ТЭБ и НС позволила провести ВНО с 25 июня по 17 июля.
21 июня, президент Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации из-за эпидемии коронавируса.