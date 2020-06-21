Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації

ДПА скасували у зв'язку з епідемією коронавірусу

ДПА скасували у зв'язку з епідемією коронавірусу

Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає скасування обов'язкової державної підсумкової атестації для випускників шкіл в поточному році у зв'язку зі спалахом коронавірусу

Про це заявила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Закон підписаний президентом", - повідомила вона.

Даний закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавіруса.

Одержувачі освіти, які завершують отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - зазначено в тексті закону.

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала обов'язкову ДПА, прийнявши за основу і в цілому законопроект про внесення змін у деякі закони України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року.