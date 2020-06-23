Кабмін усунув Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ

Божок тимчасово відсторонений як фігурант однієї з кримінальних проваджень проти Петра Порошенка

Божок тимчасово відсторонений як фігурант однієї з кримінальних проваджень проти Петра Порошенка

Фото: Єгор Божок

Уряд задовольнив заяву Єгора Божка, в якій він просив тимчасово відсторонити його від виконання посадових обов'язків на період розслідування кримінальної справи про службу зовнішньої розвідки, підозрюваним у якій є п'ятий президент України Петро Порошенко

Про це йдеться у розпорядженні уряду №706 від 19 червня, передає RegioNews. Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", - йдеться в розпорядженні. Нагадаємо, 19 червня повідомлялося, що заступник голови МЗС Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якому він також є фігурантом.

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