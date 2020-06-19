Заступник голови МЗС просить відсторонити його від посади через справу Порошенка

Чиновник подав відповідну заяву на ім`я міністра Дмитра Кулеби

Чиновник подав відповідну заяву на ім`я міністра Дмитра Кулеби

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок попросив усунути його від виконання обов’язків через те, що прокуратура підозрює його в кримінальному правопорушенні.

Про це Єгор Божок написав у 19 червня у Твітері.

Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" попросив про відсторонення сам", – написав Божок.

Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедиктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй по мені працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги" попросив про відсторонення сам. pic.twitter.com/SEnX8DyUXt — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 19, 2020

У зв’язку з тим, що Генеральна прокуратура України вирішила продовжити слідство у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за підозрою мене в кримінальному правопорушенні, з метою забезпечення прозорого розслідування ситуації, яка склалася, прошу відсторонити мене від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ Україна", – йдеться в заяві на ім’я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, Божок є фігурантом справи, за якою ДБР вручило підозру народному депутату, п’ятому президенту України Петрові Порошенку.

Порошенка підозрюють у тому, що в 2018 році вні нібито "схилив" голову Служби зовнішньої розвідки (в той час її очолював Єгор Божок – ред.) до перевищення службових повноважень.