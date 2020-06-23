Кабмин отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

Божок временно отстранен как фигурант одного из уголовных производств против Петра Порошенко

Божок временно отстранен как фигурант одного из уголовных производств против Петра Порошенко

Фото: Егор Божок

Правительство удовлетворило заявление Егора Божка, в котором он просил временно отстранить его от выполнения должностных обязанностей на период расследования уголовного дела о внешней разведке, подозреваемым в котором является пятый президент Украины Петр Порошенко

Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня, передает RegioNews. Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении. Напомним, 19 июня сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже является фигурантом.

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