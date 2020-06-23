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23 июня 2020, 11:53 6

Кабмин отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел

23 июня 2020, 11:53 6
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Божок временно отстранен как фигурант одного из уголовных производств против Петра Порошенко
Божок временно отстранен как фигурант одного из уголовных производств против Петра Порошенко
Фото: Егор Божок
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Правительство удовлетворило заявление Егора Божка, в котором он просил временно отстранить его от выполнения должностных обязанностей на период расследования уголовного дела о внешней разведке, подозреваемым в котором является пятый президент Украины Петр Порошенко

Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня, передает RegioNews.

Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении.

Напомним, 19 июня сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже является фигурантом.

заместитель министр уголовное дело МИД Петр Порошенко Министерство внешняя разведка
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