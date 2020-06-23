Кабмин отстранил Егора Божка от выполнения обязанностей замминистра иностранных дел
Правительство удовлетворило заявление Егора Божка, в котором он просил временно отстранить его от выполнения должностных обязанностей на период расследования уголовного дела о внешней разведке, подозреваемым в котором является пятый президент Украины Петр Порошенко
Об этом говорится в распоряжении правительства №706 от 19 июня, передает RegioNews.
Поддержать заявление заместителя министра иностранных дел Украины Божка Егора Валерьевича об отстранении его от исполнения полномочий по должности заместителя министра иностранных дел Украины", - говорится в распоряжении.
Напомним, 19 июня сообщалось, что замглавы МИД Божок просит временно отстранить его от исполнения возложенных на него полномочий. Заявление он подал в связи с расследованием дела против пятого президента Петра Порошенко, в котором он тоже является фигурантом.