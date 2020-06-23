В Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу
Загальна кількість інфікованих перевищила 38 тисяч осіб
Загальна кількість інфікованих перевищила 38 тисяч осіб
За добу померло 23, одужали - 314 хворих.
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
В Україні за добу зареєстровано 833 хворих, 23 померлих і 314 одужалих.
Найбільше нових випадків знову на Львівщині. Тут новий антирекорд - 240 хворих за добу.
Всього зареєстровано 38 074 випадків COVID-19, з них 1 035 летальних. 16 956 людей подолали хворобу.
Нагадаємо, станом на вчора в Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19.
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