В Україні зафіксовано ще 833 випадки коронавірусу

Загальна кількість інфікованих перевищила 38 тисяч осіб

Загальна кількість інфікованих перевищила 38 тисяч осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

В Україні за добу зареєстровано 833 хворих, 23 померлих і 314 одужалих.

Найбільше нових випадків знову на Львівщині. Тут новий антирекорд - 240 хворих за добу.

Всього зареєстровано 38 074 випадків COVID-19, з них 1 035 летальних. 16 956 людей подолали хворобу.

Нагадаємо, станом на вчора в Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19.

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