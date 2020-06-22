COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 681 новий випадок

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, за добу - 200 осіб

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області, за добу - 200 осіб

Фото: з відкритих джерел

В Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19, за останню добу виявили 681 новий випадок. Внаслідок хвороби всього померли 1012 осіб, з них 10 - за останню добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

За минулу добу 10 осіб, які хворіли COVID-19, померли 133 людини - одужали", - йдеться в повідомленні.

Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській області - 200 осіб, Рівненській - 91, Волинській області - 70 і в Києві - 73.

За минулу добу в 5 областях країни нових випадків захворювання не зафіксовано, а саме: в Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Донецькій і Луганській областях.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1660 випадків;

Волинська область — 1852 випадки;

Дніпропетровська область — 1042 випадки;

Донецька область — 362 випадки;

Житомирська область — 1270 випадків;

Закарпатська область — 2188 випадків;

Запорізька область — 555 випадків;

Івано-Франківська область — 2056 випадків;

Кіровоградська область — 627 випадків;

м.Київ — 4368 випадків;

Київська область — 2236 випадків;

Львівська область — 3980 випадків;

Луганська область — 72 випадки;

Миколаївська область — 366 випадків;

Одеська область — 1304 випадки;

Полтавська область — 293 випадків;

Рівненська область — 2963 випадків;

Сумська область — 258 випадків;

Тернопільська область — 1728 випадків;

Харківська область — 1811 випадків;

Херсонська область — 188 випадків;

Хмельницька область — 622 випадки;

Чернівецька область — 4357 випадків;

Черкаська область — 603 випадків;

Чернігівська область — 480 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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