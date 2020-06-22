COVID-19 в Україні: за добу зафіксували 681 новий випадок
В Україні зафіксовано 37 241 хворих COVID-19, за останню добу виявили 681 новий випадок. Внаслідок хвороби всього померли 1012 осіб, з них 10 - за останню добу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
За минулу добу 10 осіб, які хворіли COVID-19, померли 133 людини - одужали", - йдеться в повідомленні.
Найбільше нових випадків COVID-19 у Львівській області - 200 осіб, Рівненській - 91, Волинській області - 70 і в Києві - 73.
За минулу добу в 5 областях країни нових випадків захворювання не зафіксовано, а саме: в Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській, Донецькій і Луганській областях.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1660 випадків;
- Волинська область — 1852 випадки;
- Дніпропетровська область — 1042 випадки;
- Донецька область — 362 випадки;
- Житомирська область — 1270 випадків;
- Закарпатська область — 2188 випадків;
- Запорізька область — 555 випадків;
- Івано-Франківська область — 2056 випадків;
- Кіровоградська область — 627 випадків;
- м.Київ — 4368 випадків;
- Київська область — 2236 випадків;
- Львівська область — 3980 випадків;
- Луганська область — 72 випадки;
- Миколаївська область — 366 випадків;
- Одеська область — 1304 випадки;
- Полтавська область — 293 випадків;
- Рівненська область — 2963 випадків;
- Сумська область — 258 випадків;
- Тернопільська область — 1728 випадків;
- Харківська область — 1811 випадків;
- Херсонська область — 188 випадків;
- Хмельницька область — 622 випадки;
- Чернівецька область — 4357 випадків;
- Черкаська область — 603 випадків;
- Чернігівська область — 480 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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