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22 червня 2020, 20:02 4

Керівника Львівського обласного лабцентру звільнять з посади – Степанов

22 червня 2020, 20:02 4
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За словами міністра, Центр не справляється з напливом тестів на COVID-19
За словами міністра, Центр не справляється з напливом тестів на COVID-19
Фото: ЛОДА
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Під час візиту до Львова, 22 червня, міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що звільнить із посади керівника Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України Романа Павліва.

Про це повідомило ZAXID.NET, пише RegioNews.

За словами Cтепанова, нинішнє керівництво не справляється з тією кількістю тестів, які щодня надходять до лабораторій Центру, і зняти величезну чергу, яка була донедавна, вдалося лише завдяки лабораторіям інших міст.

На думку міністра, потрібна інша людина, яка буде керувати цим лабораторним центром, але прізвище кандидата міністр не назвав.

За даними ZAXID.NET, Роман Павлів зараз на лікарняному.

Як пише видання, Роман Павлів з 1991 року був головним санітарним лікарем Львівщини, а з 2017 року очолював Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України.

Під керівництвом Львівського обласного лабораторного центру МОЗ України у Львові шість лабораторій проводять ПЛР-дослідження на коронавірус. Робити ПЛР-дослідження Львову допомагали лабораторії Києва, Тернополя, Кропивницького і деякі приватні.

Нагадаємо, Львівщина стала новим рекордсменом за темпами поширення коронавірусу. Лише за останюю добу тут зафіксували 200 нових випадків.

Львів Лабораторія коронавірус тести аналізи звільнення Максим Степанов
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