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23 июня 2020, 08:59 6

В Украине зафиксировано еще 833 случая коронавируса

23 июня 2020, 08:59 6
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За сутки умерло 23, выздоровели - 314 человек.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

В Украине за сутки зарегистрировано 833 заболевших, 23 умерших и 314 выздоровевших.

Больше всего новых случаев во Львове. Тут новый антирекорд - 240 больных за сутки.

Всего зарегистрировано 38 074 случаев COVID-19, из них 1 035 летальных. 16 956 выздоровело.

Напомним, по состоянию на вчера в Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19.

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