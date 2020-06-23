В Украине зафиксировано еще 833 случая коронавируса
Общее число инфицированных перевалило за 38 тысяч человек
Общее число инфицированных перевалило за 38 тысяч человек
За сутки умерло 23, выздоровели - 314 человек.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.
В Украине за сутки зарегистрировано 833 заболевших, 23 умерших и 314 выздоровевших.
Больше всего новых случаев во Львове. Тут новый антирекорд - 240 больных за сутки.
Всего зарегистрировано 38 074 случаев COVID-19, из них 1 035 летальных. 16 956 выздоровело.
Напомним, по состоянию на вчера в Украине зафиксировано 37 241 больных COVID-19.
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