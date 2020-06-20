В Одеській області працівники СБУ виявили схрон із арсеналом зброї

Правоохоронці встановлюють походження зброї

Правоохоронці встановлюють походження зброї

Фото: Нацполіція

В Лиманському районі Одеської області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцейськими виявили у покинутій будівлі на території колишньої військової частини сховище з вибухівкою та боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

Зокрема, у схованці знаходилися реактивний протитанковий гранатомет та дві протитанкові гранати, димові гранати, уніфікований запал ручної гранати, корпус від гранати РГД-5, три тротилові шашки, два електродетонатори, освітлювальна міна, декілька магазинів до автомата Калашникова та більше тисячі набоїв.

Усе це правоохоронці направили на експертизу, а відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, триває слідство.

Нагадаємо, контррозвідника СБУ блокувала діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв`язку та одну з торговельних мереж країни-агресора.