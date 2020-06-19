Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеження

В області зросла кількість хворих на коронавірус

В області зросла кількість хворих на коронавірус

Фото: pixabay.com

В Одеській області шість адміністративних територій вважаються районами із значним розповсюдженням коронавірусу. У двох районах планують запровадити більш жорсткий карантин, а в одному продовжити дію карантину.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews.

За його словами, на засіданні комісії ТЕБ і НС вирішили ввести більш жорсткий карантин в місті Ізмаїл, а також в Ананьївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Татарбунарському районах.

Посилення пов'язано з високим рівнем захворюваності COVID-19. Більш жорсткі карантинні заходи вводять, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворювання.

На сьогоднішньому засіданні комісії ТЕБ і НС розглядалося питання щодо запровадження на території Ананьївського та Ізмаїльського районів більш жорстких карантинних заходів, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворювання. А в Болградському районі продовжити дію карантину”, - сказав Гончаров.

Нагадаємо, що 19 червня в Одеській області лабораторно підтверджено 1202 випадки COVID-19.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано вже 34 984 хворих, за останню добу виявили 921 інфікованого.