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19 червня 2020, 15:44 8

Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеження

19 червня 2020, 15:44 8
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В області зросла кількість хворих на коронавірус
В області зросла кількість хворих на коронавірус
Фото: pixabay.com
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В Одеській області шість адміністративних територій вважаються районами із значним розповсюдженням коронавірусу. У двох районах планують запровадити більш жорсткий карантин, а в одному продовжити дію карантину.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров, передає RegioNews.

За його словами, на засіданні комісії ТЕБ і НС вирішили ввести більш жорсткий карантин в місті Ізмаїл, а також в Ананьївському, Болградському, Ізмаїльському, Лиманському та Татарбунарському районах.

Посилення пов'язано з високим рівнем захворюваності COVID-19. Більш жорсткі карантинні заходи вводять, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворювання.

На сьогоднішньому засіданні комісії ТЕБ і НС розглядалося питання щодо запровадження на території Ананьївського та Ізмаїльського районів більш жорстких карантинних заходів, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворювання. А в Болградському районі продовжити дію карантину”, - сказав Гончаров.

Нагадаємо, що 19 червня в Одеській області лабораторно підтверджено 1202 випадки COVID-19.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано вже 34 984 хворих, за останню добу виявили 921 інфікованого.

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