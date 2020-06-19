В Національній академії СБУ зафіксували спалах коронавірусу
ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків
ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків
Серед курсантів Національної академії Служби безпеки України виявил COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.
Відомо, що вперше коронавірус виявили в одного курсанта після спілкування з родичами. Згодом СOVID-19 підтвердився в осіб, з якими він контактував, усі вони були ізольовані.
У службі додали, що стан пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий. Вони знаходяться на обсервації.
В СБУ зазначили, що в академії посилено контроль за дотриманням масочного режиму, соціального дистанціювання, проводиться температурний скринінг і дезінфекція приміщень.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину
Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеженняВсі новини »
19 червня 2020, 15:44У Києві відбулася презентація партії мерів
19 червня 2020, 14:29Пляжний сезон стартував: у Києві офіційно дозволено купатися
19 червня 2020, 13:02
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини