13:20  19 червня
Президент призначив головою Вінницької ОДА Сергія Борзова
09:29  19 червня
Ляшко: близько 6 тисяч українських медиків інфіковані COVID-19
12:07  19 червня
Рада призначила Абрамовського міністром захисту довкілля
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
19 червня 2020, 16:20 4

В Національній академії СБУ зафіксували спалах коронавірусу

19 червня 2020, 16:20 4
Читайте также на русском языке
ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків
ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Серед курсантів Національної академії Служби безпеки України виявил COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що вперше коронавірус виявили в одного курсанта після спілкування з родичами. Згодом СOVID-19 підтвердився в осіб, з якими він контактував, усі вони були ізольовані.

У службі додали, що стан пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий. Вони знаходяться на обсервації.

В СБУ зазначили, що в академії посилено контроль за дотриманням масочного режиму, соціального дистанціювання, проводиться температурний скринінг і дезінфекція приміщень.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, МОЗ хоче посилити контроль за дотриманням правил карантину

СБУ коронавірус Київ студент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Жорсткий карантин: в п'яти районах Одеської області та одному місті посилили обмеження
19 червня 2020, 15:44
У Києві відбулася презентація партії мерів
19 червня 2020, 14:29
Пляжний сезон стартував: у Києві офіційно дозволено купатися
19 червня 2020, 13:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
13 червня 2020
Куди тягнуть Зеленського друзі Єрмак та Саакашвілі, – НеПогода
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
Всі відео »
Новий голова Вінницької ОДА: Чому технократа Скальського замінили на КВНщика Борзова
Ексрегіонал Продивус контролює понад 90% автостанцій Вінничини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Сергій Лещенко
Геннадій Москаль
Всі блоги »