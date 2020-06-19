В Національній академії СБУ зафіксували спалах коронавірусу

ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків

ЗМІ повідомляють про 27 підтверджених випадків

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що вперше коронавірус виявили в одного курсанта після спілкування з родичами. Згодом СOVID-19 підтвердився в осіб, з якими він контактував, усі вони були ізольовані.

У службі додали, що стан пацієнтів задовільний, перебіг хвороби у всіх курсантів легкий. Вони знаходяться на обсервації.

В СБУ зазначили, що в академії посилено контроль за дотриманням масочного режиму, соціального дистанціювання, проводиться температурний скринінг і дезінфекція приміщень.

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