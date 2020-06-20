В Одесской области работники СБУ обнаружили схрон с арсеналом оружия

Правоохранители устанавливают происхождение оружия

Правоохранители устанавливают происхождение оружия

Фото: Нацполиция

В Лиманском районе Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицейскими обнаружили в заброшенном здании на территории бывшей военной части хранилище со взрывчаткой и боеприпасами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

В частности, в тайнике находились реактивный противотанковый гранатомет и две противотанковые гранаты, дымовые гранаты, унифицированный запал ручной гранаты, корпус от гранаты РГД-5, три тротиловые шашки, два электродетонатора, осветительная мина, несколько магазинов к автомату Калашникова и более тысячи патронов.

Все это правоохранители направили на экспертизу, а сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, ведется следствие.

Напомним, контрразведчика СБУ блокировала деятельность нелегального call-центра, который обслуживал несколько ведущих российских операторов мобильной связи и одну из торговых сетей страны-агрессора.