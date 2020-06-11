У Сєвєродонецьку СБУ припинила роботу call-центру, який обслуговував російський бізнес

Підпільну фірму організував приватний підприємець із Сєверодонецька

Підпільну фірму організував приватний підприємець із Сєверодонецька

Фото: СБУ

Контррозвідника СБУ блокувала діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв`язку та одну з торговельних мереж країни-агресора.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Сall-центр протягом кількох місяців діяв в обхід податкового законодавства.

Тіньова структура надавала послуги диспетчерського зв`язку та забезпечувала роботу служби клієнтської підтримки російських компаній, які причетні до фінансування терористів та окупаційної адміністрації в ОРДЛО.

Під час обшуків у приміщенні call-центру правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з країною-агресором.

Перевіряється причетність співробітників та організаторів call-центру до діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

Зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялось, що СБУ провели обшуки у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка за підозрою в корупції.