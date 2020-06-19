СБУ "перехопили" масштабну партію наркотиків поблизу російського кордону

Наркотрафік організували мешканці Черкаської та Сумської областей

Наркотрафік організували мешканці Черкаської та Сумської областей

Фото: СБУ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Слідством встановлено, що мешканці Черкаської та Сумської областей збирались перевозити "товар" наркокур’єрами на приватному автотранспорті через державний кордон поза межами пункту пропуску.

Правоохоронці "перехопили" партію наркотиків поблизу російського кордону.

Під час огляду автомобіля було виявлено понад 250 кг хімічної речовини, розфасованої у 12 мішках", - йдеться в повідомленні.

Експерти підтвердили, що майже 30 кг вантажу є готовою психотропною речовиною мефедрон. Приблизна його вартість становить понад 15 мільйонів гривень за цінами чорного ринку. Решта хімічних речовин знаходяться на експертизі.

Також був виявлений склад, розташований на території одного із гаражних кооперативів у прикордонній з РФ області. Правоохоронці виявили у ньому понад 360 літрів хімічних компонентів.

Розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, контррозвідника СБУ блокувала діяльність нелегального call-центру, який обслуговував кілька провідних російських операторів мобільного зв`язку та одну з торговельних мереж країни-агресора.