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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 июня 2020, 16:17 1

Ассоциация международных автоперевозчиков "заработала" более 300 миллионов на завышенных тарифах

19 июня 2020, 16:17 1
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Для вывода денег "в тень" использовали фиктивные фирмы
Фото: Consoris
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Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация в течение 2017-2020 годов незаконно получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, свыше 300 миллионов гривен платежей и взносов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компании по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с предприятиями с признаками фиктивности.

По заключению профильных экспертов, через действия руководства расценки на услуги Ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен.

Для получения доказательств функционирование противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах.

Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые переводили средства в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.

Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки.

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СБУ тарифы уголовное дело перевозчики ассоциация
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