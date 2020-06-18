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18 червня 2020, 16:56 4

На держзакупівлях для Національної школи суддів привласнили майже два мільйони

18 червня 2020, 16:56 4
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Для організації закупили дешеве програмне забезпечення під виглядом дороговартісного
Для організації закупили дешеве програмне забезпечення під виглядом дороговартісного
Фото з відкритих джерел
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Кіберфахівці Служби безпеки України задокументували мільйонні зловживання під час закупівлі програмного забезпечення для потреб Національної школи суддів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Директор приватної компанії-постачальника для перемоги у тендері підробив фінансово-господарську документацію. Він поставив закладу дешеве програмне забезпечення під виглядом дорогого. За версією слідства, на "різниці" ціни зловмисник заволодів державними коштами у сумі майже два мільйони гривень.

За висновками експертів, використання такого ПЗ могло призвести до вразливості інформаційних мереж закладу та витоку даних.

Директору компанії-постачальника повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Відповідальному посадовцю Національної школи суддів - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) КК України.

Під час документування також встановлено інші факти зловживання службовими повноваженнями посадовцями Національної школи суддів, яким буде надано належну процесуальну оцінку.

Нагадаємо, СБУ викрила мільйонні зловживання під час закупівель на "Львівській залізниці"

СБУ школа судді кримінальна справа бюджетні кошти
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