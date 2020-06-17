Офіс генпрокурора кваліфікує поїздку нардепів ОПЗЖ в Росію як держзраду

Рішення про розслідування ухвалили після прийняття постанови Печерським райсудом, який задовольнив скаргу нардепки від "Голосу" Соломії Бобровської

Рішення про розслідування ухвалили після прийняття постанови Печерським райсудом, який задовольнив скаргу нардепки від "Голосу" Соломії Бобровської

Офіс генерального прокурора повідомив, що відкрив кримінальне провадження за фактом поїздки до Москви представників «Опозиційної платформи – За життя» на чолі з Віктором Медведчуком.

Про це інформує Радіо Свобода, пише RegioNews.

Як пояснили в Офісі генпрокурора (ОГП), таке рішення ухвалили на виконання постанови Печерського районного суду, який зобов’язав уповноважених осіб ОГП внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення.

Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, 10 березня делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру "нормандського формату". Крім того, один із лідерів ОПЗЖ Віктор Медведчук обговорив "ініціативу" зі своїм кумом, президентом Росії Володимиром Путіним.

24 травня "Нацкорпус" звернувся до СБУ з вимогою відреагувати на діяльність ОПЗЖ