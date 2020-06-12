СБУ викрила мільйонні зловживання на "Львівській залізниці"

Посадовці закуповували замість нових запчастин вживані деталі з Росії і привласнювали заощаджені гроші

Посадовці закуповували замість нових запчастин вживані деталі з Росії і привласнювали заощаджені гроші

Служба безпеки України задокументувала мільйонні зловживання посадовців Регіональної філії «Львівська залізниця» під час закупівель запчастин для рухомого складу.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Посадовці філії "домовились" з комерсантами про закупку необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 млн грн.

За даними слідства, підрядники замість нових деталей постачали вживану продукцію, яку ввозили з Російської Федерації.

Кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переводили на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності для виводу в "тінь".

Під час обшуків у підрозділах "Укрзалізниці" та в офісних і складських приміщеннях підрядників правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудки.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюється причетність керівників усіх ланок Регіональної філії Укрзалізниці до протиправної діяльності.

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