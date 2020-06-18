На госзакупках для Национальной школы судей присвоили почти два миллиона

Для организации закупили дешевое программное обеспечение под видом дорогостоящего

Для организации закупили дешевое программное обеспечение под видом дорогостоящего

Фото из открытых источников

Киберспециалисты Службы безопасности Украины задокументировали миллионные злоупотребления при закупках программного обеспечения для нужд Национальной школы судей.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Директор частной компании-поставщика для победы в тендере подделал финансово-хозяйственную документацию. Он поставил заведения дешевое программное обеспечение под видом дорогого. По версии следствия, на "разнице" в цене злоумышленник завладел государственными средствами в сумме почти два миллиона гривен.

По заключению экспертов, использование такого ПО могло привести к уязвимости информационных сетей учреждения и утечки данных.

Директору компании-поставщика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Ответственному лицу Национальной школы судей - по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК Украины.

Во время документирования также установлены другие факты злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами Национальной школы судей, которым будет предоставлено надлежащую процессуальную оценку.

Напомним, СБУ разоблачила миллионные злоупотребления при закупках на "Львовской железной дороге"