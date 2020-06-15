Купатися заборонено: Кличко розповів, як працюють пляжі

Робота барів та розважальних центрів у Києві досі заборонена

Робота барів та розважальних центрів у Києві досі заборонена

Фото: з відкритих джерел

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що пляжі на даний момент відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.

Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям з груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі", - підкреслив мер.

Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день.

Він також нагадав про те, що в Києві досі заборонена робота барів, нічних клубів і розважальних центрів. Штраф для закладів-порушників складає від 34 до 340 тисяч гривень.

Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе і ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи", – повідомив міський голова.

За його словами, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів.

Нагадаємо, кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірусом, збільшилась на 53 особи. Двоє хворих померли. Захворіли також і троє медиків.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де захворіли 3959 осіб, у тому числі 43 за добу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)