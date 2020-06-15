Купатися заборонено: Кличко розповів, як працюють пляжі
Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що пляжі на даний момент відкриті тільки як прибережні зони відпочинку. Купатися на них заборонено.
Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, передає RegioNews.
Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста. Хочу звернутися до киян: на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. Людям з груп ризику не рекомендується відвідувати пляжі", - підкреслив мер.
Місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день.
Він також нагадав про те, що в Києві досі заборонена робота барів, нічних клубів і розважальних центрів. Штраф для закладів-порушників складає від 34 до 340 тисяч гривень.
Сьогодні можуть працювати тільки літні майданчики кафе і ресторанів. Контроль за дотриманням карантинних обмежень покладено на правоохоронні органи", – повідомив міський голова.
За його словами, за вихідні дні поліція склала 16 адміністративних протоколів щодо власників нічних клубів і барів.
Нагадаємо, кількість жителів Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання коронавірусом, збільшилась на 53 особи. Двоє хворих померли. Захворіли також і троє медиків.
Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де захворіли 3959 осіб, у тому числі 43 за добу.
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