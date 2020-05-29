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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 травня 2020, 18:02 28

Фонд держмайна повернув "Центренерго" під контроль держави

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29 травня 2020, 18:02 28
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Попереднє керівництво компанії приховувало від держави дані аудиту
Фото: Telegram
Попереднє керівництво компанії приховувало від держави дані аудиту

Фонд державного майна України повернув "Центренерго" під контроль держави, а наглядова рада підприємства призначила виконувачем обов'язків гендиректора компанії Олександра Корчинського.

Про це у Facebook повідомив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко, передає RegioNews.

За його словами, повернення компанії відбулося в результаті одноденної блискавичної операції, не зважаючи на дуже сильний спротив.

Сьогодні ми повернули під контроль держави "Центренерго". Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду Держмайна, тиск на Наглядову раду "Центренерго". Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника "Центренерго" Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин", - написав Сенниченко.

Він додав, що попереднє керівництво "Центренерго" приховувало від дані аудиту, тому Фонд держмайна не має інформації про стан справ на підприємстві.

Все, що в нас є – це великі підозри, що не все гладко. Я думаю, якби все було гаразд, то не треба було б мінувати Фонд, аби лише не зібралася наглядова рада", - повідомив він.

Сенниченко наголосив, що Фонд держмайна робить все для того, щоб "Центренерго" перетворилося з чорної діри українського бюджету на двері до економічного розвитку та інвестицій, так як, за його словами, з 2004 року там зникли близько 100 мільярдів гривень.

Нагадаємо, про зміну керівництва "Центренерго" вперше повідомили в Кабміні 26 лютого. Після цього люди Коломойського заблокували офіс держкомпанії, щоб не допустити на підприємство новий менеджмент.

Також повідомлялося, що олігарх Ігор Коломойський перевіз головний офіс "Центренерго" і всю документацію до одного із санаторіїв в селі Рудики Обухівського району.


Центренерго Фонд держмайна Ігор Коломойський Дмитро Сенниченко
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