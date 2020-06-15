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15 червня 2020, 14:56 14

Мер Дніпра хоче назвати одну з вулиць "Глухий кут Коломойського"

15 червня 2020, 14:56 14
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Він запропонував ще два варіанти назви: "Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1"
Він запропонував ще два варіанти назви: "Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1"
Фото: з відкритих джерел
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Міський голова Дніпра Борис Філатов офіційно подав у міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка в глухий кут Коломойського.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви: "Вулиця Змита" і "Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1". З розміщенням на фасадах барельєфів із зображенням журналістів - авторів фальшивок", - йдеться в повідомленні.

Комісії запропоновано провести в Дніпрі широкі громадські слухання серед мешканців територіальної громади з метою обговорення нових назв.

За його словами, раніше "контрольований одіозним олігархом телеканал, заявив на всю Україну", що вулицю Короленка "повністю змило дощем після дорогої реконструкції".

Хоча ця вулиця в абсолютно цілому стані стоїть собі спокійно в центрі обласного центру. Ця вулиця тепер як ховрах, яку люди, які називають себе журналістами, не бачать, а вона є. І тепер вона стане пам'ятником їх брехні, підлості і бесчестью", - написав він.

Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що протягом цього тижня медіа-холдинг, що належить Ігорю Коломойському, запустив три фейкові новини про Дніпрі.

Нагадаємо, раніше на вулицях Дніпра розклеїли портрети чиновників команди міського голови Бориса Філатова із зазначенням їх професійних орієнтирів і досягнень.

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