Украинцам после возвращения из Польши самоизоляция не нужна - Минздрав
Граждане Украины после возвращения из Польши не будут проходить режим самоизоляции, поскольку эта страна входит в так называемую "зеленую зону".
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
Он уточнил, что на лиц, возвращающихся из Польши, больше не распространяется обязательство отбывать 14-дневный самоизоляцию.
Польша входит в число стран, которые входят в зеленую зону. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее", - сказал Максим Степанов.
Ранее Кабинет министров внес в перечень "зеленой зоны" страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения меньше 40.
Однако у иностранцев, которые приехали из Польши, должна быть страховка на случай заболевания коронавирусом.
Напомним, 15 июня в Украине зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.