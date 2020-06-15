Украинцам после возвращения из Польши самоизоляция не нужна - Минздрав

Страны с плохой эпидемической ситуацией обозначат красной зоной, с благоприятной - зеленой зоной.

Страны с плохой эпидемической ситуацией обозначат красной зоной, с благоприятной - зеленой зоной.

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Граждане Украины после возвращения из Польши не будут проходить режим самоизоляции, поскольку эта страна входит в так называемую "зеленую зону".

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Он уточнил, что на лиц, возвращающихся из Польши, больше не распространяется обязательство отбывать 14-дневный самоизоляцию.

Польша входит в число стран, которые входят в зеленую зону. То есть не является необходимым проходить обсервацию по возвращении из нее", - сказал Максим Степанов.

Ранее Кабинет министров внес в перечень "зеленой зоны" страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения меньше 40.

Однако у иностранцев, которые приехали из Польши, должна быть страховка на случай заболевания коронавирусом.

Напомним, 15 июня в Украине зафиксировано уже 31 810 случаев коронавируса, за последние сутки - 656 новых случаев.