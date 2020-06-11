"Укрпошта" хоче продати Головпоштамт на Хрещатику за 1 мільярд гривень

Керівник підприємства вважає, що головному офісу не місце на Хрещатику

Керівник підприємства вважає, що головному офісу не місце на Хрещатику

Фото: flickr

"Укрпошта" планує продати приміщення головного офісу на Хрещатику і вже оцінила його майже в 1 мільярд гривень.

Про це повідомив голова "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі 24 каналу, передає RegioNews.

За його словами, в головному офісі "Укрпошти" працює понад тисяча людей, і на думку Смілянського, йому не місце на Хрещатику.

Хрещатик, Майдан – місця, де відбуваються демонстрації, історичні події. Тоді блокується виробничий процес. Йому не місце в центрі Києва. Краще нехай це буде якийсь готель", – сказав Смілянський.

Він зазначив, що планується залишити операційний зал Головпоштамту на Хрещатику як символ і візитівку, а іншу частину приміщення продати.

Щоб привести головний офіс до ладу – треба 75 мільйонів. Ми його тримаємо, але це величезні кошти, які, я вважаю, краще направити на нові авто, нові відділення та IT-системи", - сказав Смілянський.

Нагадаємо, 2 червня "Укрпошта" через електронну систему публічних закупівель України "Prozorro" продала об'єктів непрофільної нерухомості на суму 90 мільйонів гривень.