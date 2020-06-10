Три дитячих садка Києва закрили на карантин через коронавірус

Захворювання підтвердилося у 14 працівників одного з дитсадків

Захворювання підтвердилося у 14 працівників одного з дитсадків

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У Шевченківському районі Києва у двох непрацюючих дитячих садках виявили спалах коронавіруса COVID-19.

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

Ми не відкриваємо два садка у Шевченківському районі, які готувалися до роботи. В результаті перевірки персоналу в одному з садків виявили 14 інфікованих працівників. У другому - одного. Ці садочки не працювали і поки працювати не будуть", - повідомив він.

Також вирішили закрити і ще один дитсадок №668 в Солом'янському районі після того, як з'ясувалося, що одна з нянь контактувала з хворим коронавірусом.

Тест у працівниці саду - негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам саду і дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садочок закритий на карантин", - зазначив Кличко.

За його словами, всього в столиці відкрилися 500 дитячих садків, які відвідують понад 19,5 тисяч дітей. До карантину цей показник становив 55 тисяч.

Раніше повідомлялося, що в місті Ірпінь Київської області зафіксували спалах коронавіруса в місцевому дитячому садку. Заклад вирішили закрити на карантин.