"Укрпошта" продала нерухомості на 90 мільйонів

Стартова ціна нерухомості складала 25 мільйонів гривень

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Стартова ціна нерухомості складала 25 мільйонів гривень

"Укрпошта" через електронну систему публічних закупівель України "Prozorro" продала об'єктів непрофільної нерухомості на суму 90 мільйонів гривень.

Про це у Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, передає RegioNews.

За його словами, стартова ціна нерухомості складала 25 мільйонів гривень, а отримані кошти будуть використані на перетворення державного підприємства "в сучасну цифрову логістичну і, звичайно, банківську інфраструктуру".

7 з першої партії в 800 об'єктів на продаж. І це не Хрещатик, і навіть не сортувальний центр в Києві - а будівлі і склади в Києві, Львові, Чернігівської області і звичайно Трускавці", - повідомив він.

Він додав, що нерухомість купили українські компанії, які зможуть використовувати їх в своєму бізнесі.

Смілянський розповів, що наступні аукціони пройдуть 12 червня, зокрема, компанія планує продати об'єкти в Конча-Заспі і на Хрещатику.

Нагадаємо, "Укрпошта" запустила безкоштовну доставку до лікарень, з 24 березня компанія безкоштовно доставляє гуманітарну допомогу.