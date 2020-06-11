Коцюбинське хочуть приєднати до Києва, в Раді зареєстрована постанова

Селище має автомобільне сполучення лише з Києвом

Селище має автомобільне сполучення лише з Києвом

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До Верховної Ради внесли проект постанови №3620, який пропонує розширити межі Києва та області і приєднати селище міського типу Коцюбинське до Києва.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Документ зареєстрований 9 червня, його подав 31 народний депутат. Ініціативу об'єднання Києва та Коцюбинського пояснюють тим, що селище має автомобільне сполучення лише з Києвом, але підпорядковане в галузі освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Також у пояснювальній записці йдеться про те, що денний стаціонар лікарні в Коцюбинському припинив роботу в 2019 році, але автобусного сполучення між Коцюбинським та містом Ірпінь немає.

Стаціонарне лікування мешканців здійснюється у смт Буча, що ускладнює отримання своєчасної медичної допомоги. Також наголошується, що значна частина житлової інфраструктури Коцюбинського забезпечується підприємствами Києва, зокрема водопостачання та опалення.

Нагадаємо, КОДА запланувала новий проект районування Київської області, згідно із яким замість 25 районів залишиться 6.