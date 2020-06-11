14:21  11 червня
У Київській області виступили проти визнання Бучі районним центром
16:10  11 червня
На українсько-румунському кордоні утворилася велика черга на виїзд
15:12  11 червня
Шмигаль розповів, коли українцям чекати перших результатів будівництва доріг
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 19:17 6

Коцюбинське хочуть приєднати до Києва, в Раді зареєстрована постанова

11 червня 2020, 19:17 6
Читайте также на русском языке
Селище має автомобільне сполучення лише з Києвом
Селище має автомобільне сполучення лише з Києвом
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

До Верховної Ради внесли проект постанови №3620, який пропонує розширити межі Києва та області і приєднати селище міського типу Коцюбинське до Києва.

Про це повідомляється на сайті парламенту, передає RegioNews.

Документ зареєстрований 9 червня, його подав 31 народний депутат. Ініціативу об'єднання Києва та Коцюбинського пояснюють тим, що селище має автомобільне сполучення лише з Києвом, але підпорядковане в галузі освіти та медицини Ірпінській міській раді.

Також у пояснювальній записці йдеться про те, що денний стаціонар лікарні в Коцюбинському припинив роботу в 2019 році, але автобусного сполучення між Коцюбинським та містом Ірпінь немає.

Стаціонарне лікування мешканців здійснюється у смт Буча, що ускладнює отримання своєчасної медичної допомоги. Також наголошується, що значна частина житлової інфраструктури Коцюбинського забезпечується підприємствами Києва, зокрема водопостачання та опалення.

Нагадаємо, КОДА запланувала новий проект районування Київської області, згідно із яким замість 25 районів залишиться 6.

Київ Київська область Верховна Рада законопроєкт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Волині припинили рух поїздів
11 червня 2020, 17:32
У Київській області виступили проти визнання Бучі районним центром
11 червня 2020, 14:21
Святослав Вакарчук знову іде з Верховної Ради (ОНЛАЙН)
11 червня 2020, 13:02
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Всі блоги »