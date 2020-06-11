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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 21:17 4

"Укрпочта" хочет продать Главпочтамт на Крещатике за 1 миллиард гривен

11 июня 2020, 21:17 4
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Руководитель предприятия считает, что головному офису не место на Крещатике
Руководитель предприятия считает, что головному офису не место на Крещатике
Фото: flickr
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"Укрпочта" планирует продать помещение главного офиса на Крещатике и уже оценила его почти в 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил председатель "Укрпочты" Игорь Смилянський в эфире 24 канала, передает RegioNews.

По его словам, в главном офисе "Укрпочты" работает более тысячи человек, и по мнению Смоленского, ему не место на Крещатике.

Крещатик, Майдан - места, где проходят демонстрации, исторические события. Тогда блокируется производственный процесс. Ему не место в центре Киева. Лучше пусть это будет какой-то отель", - сказал Смелянский.

Он отметил, что планируется оставить операционный зал Главпочтамта на Крещатике как символ и визитку, а другую часть помещения продать.

Чтобы привести главный офис в порядок - надо 75 миллионов. Мы его держим, но это огромные средства, которые, я считаю, лучше направить на новые авто, новые отделения и IT-системы", - сказал Смелянский.

Напомним, 2 июня "Укрпочта" через электронную систему публичных закупок Украины "Prozorro" продала объектов непрофильной недвижимости на сумму 90 миллионов гривен.

Киев Укрпочта Помещение Кресчатик
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