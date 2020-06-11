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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
11 червня 2020, 15:02 6

Держстат відмовляється публікувати дані про смертність під час карантину

11 червня 2020, 15:02 6
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До епідемії щомісяця від хвороб дихальних шляхів в Україні вмирали близько тисячі осіб
До епідемії щомісяця від хвороб дихальних шляхів в Україні вмирали близько тисячі осіб
Фото: flickr
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Державна служба статистики відмовляється публікувати дані про смертність в Україні під час карантину.

Про це повідомляє портал відкритих даних Opendatabot, передає RegioNews.

За інформацією порталу, в кінці травня вони звернулися до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній за період карантину.

Проте дізналися, що служба не публікує цю інформацію під час карантину", - повідомляють в Opendatabot.

Дослідники запевняють, що без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня в Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.

коронавірус Україна Держстат статистика Смертність
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