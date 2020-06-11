Коронавірус в Україні: за добу захворіла рекордна кількість осіб

За добу виявлено 689 нових випадків. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні

За добу виявлено 689 нових випадків. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні

pixabay.com

В Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії в країні померли 854 людини, з них 21 - за останню добу. Одужали 13 141 людина, за минулу добу - 372 людини.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3793 випадків COVID-19, з них 36 за добу.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 125.

У Києві за добу кількість хворих збільшилася на 91. Серед них п'ятеро медиків. Четверо хворих померли.

Ситуація в регіонах:

Вінницька область — 1236 випадків;

Волинська область — 1266 випадків;

Дніпропетровська область — 981 випадок;

Донецька область — 269 випадків;

Житомирська область — 992 випадку;

Закарпатська область — 1471 випадок;

Запорізька область — 510 випадків;

Івано-Франківська область — 1649 випадків;

Кіровоградська область — 563 випадку;

Київ р. — 3671 випадок;

Київська область — 1919 випадків;

Львівська область — 2414 випадків;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 311 випадків;

Одеська область — 1045 випадків;

Полтавська область — 276 випадків;

Рівненська область — 2175 випадків;

Сумська область — 203 випадку;

Тернопільська область — 1349 випадків;

Харківська область — 1374 випадку;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 523 випадку;

Чернівецька область — 3793 випадку;

Черкаська область — 506 випадків;

Чернігівська область — 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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