09:42  11 червня
Коронавірус в Україні: за добу захворіла рекордна кількість осіб
09:17  11 червня
Венедіктова заявила про тиск з боку Порошенка і його партії
08:20  11 червня
Доба в ООС: бойовики 14 разів порушили "тишу", є поранені
UA | RU
UA | RU
11 червня 2020, 09:42 47

Коронавірус в Україні: за добу захворіла рекордна кількість осіб

11 червня 2020, 09:42 47
Читайте также на русском языке
За добу виявлено 689 нових випадків. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні
За добу виявлено 689 нових випадків. Це новий антирекорд по коронавірусу в країні
pixabay.com
Читайте также
на русском языке

В Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.

За час пандемії в країні померли 854 людини, з них 21 - за останню добу. Одужали 13 141 людина, за минулу добу - 372 людини.

Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3793 випадків COVID-19, з них 36 за добу.

Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 125.

У Києві за добу кількість хворих збільшилася на 91. Серед них п'ятеро медиків. Четверо хворих померли.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1236 випадків;
  • Волинська область — 1266 випадків;
  • Дніпропетровська область — 981 випадок;
  • Донецька область — 269 випадків;
  • Житомирська область — 992 випадку;
  • Закарпатська область — 1471 випадок;
  • Запорізька область — 510 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1649 випадків;
  • Кіровоградська область — 563 випадку;
  • Київ р. — 3671 випадок;
  • Київська область — 1919 випадків;
  • Львівська область — 2414 випадків;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 311 випадків;
  • Одеська область — 1045 випадків;
  • Полтавська область — 276 випадків;
  • Рівненська область — 2175 випадків;
  • Сумська область — 203 випадку;
  • Тернопільська область — 1349 випадків;
  • Харківська область — 1374 випадку;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 523 випадку;
  • Чернівецька область — 3793 випадку;
  • Черкаська область — 506 випадків;
  • Чернігівська область — 341 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

коронавірус Україна карантин інфекції пандемія
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 червня 2020
Віщий Тищенко, вангуючий Черняк и невезучий Кучер, – НеПогода
29 травня 2020
Як бешкетують Тищенко, Бондаренко та "діти Моргунова", – НеПогода
22 травня 2020
Єрмак, бандит і чотири губернатора в LIFTі, – НеПогода
Всі відео »
Місцевий депутат та аудитор, або Хто контролює автовокзали Полтавщини
Продуктові набори та ботоферми: в Кропивницькому готуються вибирати мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Юрій Бутусов
Сергій Лещенко
Всі блоги »