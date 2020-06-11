Коронавірус в Україні: за добу захворіла рекордна кількість осіб
В Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центр громадського здоров'я України.
За час пандемії в країні померли 854 людини, з них 21 - за останню добу. Одужали 13 141 людина, за минулу добу - 372 людини.
Лідером по захворюваності серед областей залишається Чернівецька область, де 3793 випадків COVID-19, з них 36 за добу.
Найбільша кількість хворих за добу - у Львівській області - 125.
У Києві за добу кількість хворих збільшилася на 91. Серед них п'ятеро медиків. Четверо хворих померли.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1236 випадків;
- Волинська область — 1266 випадків;
- Дніпропетровська область — 981 випадок;
- Донецька область — 269 випадків;
- Житомирська область — 992 випадку;
- Закарпатська область — 1471 випадок;
- Запорізька область — 510 випадків;
- Івано-Франківська область — 1649 випадків;
- Кіровоградська область — 563 випадку;
- Київ р. — 3671 випадок;
- Київська область — 1919 випадків;
- Львівська область — 2414 випадків;
- Луганська область — 54 випадки;
- Миколаївська область — 311 випадків;
- Одеська область — 1045 випадків;
- Полтавська область — 276 випадків;
- Рівненська область — 2175 випадків;
- Сумська область — 203 випадку;
- Тернопільська область — 1349 випадків;
- Харківська область — 1374 випадку;
- Херсонська область — 179 випадків;
- Хмельницька область — 523 випадку;
- Чернівецька область — 3793 випадку;
- Черкаська область — 506 випадків;
- Чернігівська область — 341 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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