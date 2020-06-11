Госстат отказывается публиковать данные о смертности во время карантина

К эпидемии ежемесячно от болезней дыхательных путей в Украине умирали около тысячи человек

К эпидемии ежемесячно от болезней дыхательных путей в Украине умирали около тысячи человек

Фото: flickr

Государственная служба статистики отказывается публиковать данные о смертности в Украине во время карантина.

Об этом сообщает портал открытых данных Opendatabot, передает RegioNews.

По информации портала, в конце мая они обратились в Госстат с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний за период карантина.

Однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина ", - сообщают в Opendatabot.

Исследователи уверяют, что без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны.

Официальные данные, обнародованные Минздравом по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня в Украине зафиксировано уже 29 070 больных COVID-19, из них 13 141 выздоровел, 854 человека умерли.