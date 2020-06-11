У МОЗ пояснили різке зростання захворюваності COVID-19

В Україні зареєстрували антирекорд захворюваності COVID-19 - 689 випадків за добу

В Україні зареєстрували антирекорд захворюваності COVID-19 - 689 випадків за добу

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив різке зростання коронавіруса в країні абсолютним ігноруванням і не дотриманням карантину.

Про це він сказав на брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, такого антирекорду ще не було, навіть у найскладніші часи в квітні, коли фіксувалася найбільш напружена ситуація з хворобою.

У нас ніколи не було 689 хворих за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо останнім часом збільшилася кількість зареєстрованих випадків коронавирусной хвороби", - зазначив він.

Міністр додав, що не знімає з себе відповідальності, але жителі України "теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров'я, життя, здоров'я своїх близьких".

Подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо. Всі вийшли з карантину, всі вирішили, що його не існує, що загрози COVID-19 немає", - заявив Степанов.

Степанов підкреслив, що погана статистика вплине на подальшу тактику карантину.

Раніше повідомлялося, що станом на 11 червня до ослаблення карантину не готові місто Київ і вісім областей: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.