У МОЗ пояснили різке зростання захворюваності COVID-19
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив різке зростання коронавіруса в країні абсолютним ігноруванням і не дотриманням карантину.
Про це він сказав на брифінгу, передає RegioNews.
За його словами, такого антирекорду ще не було, навіть у найскладніші часи в квітні, коли фіксувалася найбільш напружена ситуація з хворобою.
У нас ніколи не було 689 хворих за один день. Вже протягом тижня ми спостерігаємо останнім часом збільшилася кількість зареєстрованих випадків коронавирусной хвороби", - зазначив він.
Міністр додав, що не знімає з себе відповідальності, але жителі України "теж повинні хоч трохи почати відповідати за своє здоров'я, життя, здоров'я своїх близьких".
Подивіться на вулиці, подивіться, що відбувається навколо. Всі вийшли з карантину, всі вирішили, що його не існує, що загрози COVID-19 немає", - заявив Степанов.
Степанов підкреслив, що погана статистика вплине на подальшу тактику карантину.
Раніше повідомлялося, що станом на 11 червня до ослаблення карантину не готові місто Київ і вісім областей: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 29 070 хворих COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 людини померли.