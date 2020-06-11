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11 червня 2020, 11:55 11

У Львові розпочалася акція протесту проти карантину

11 червня 2020, 11:55 11
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Організатори вимагають зняти обмеження на пасажирські перевезення в межах області
Організатори вимагають зняти обмеження на пасажирські перевезення в межах області
Фото: Михайло Яворський
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У Львові від стадіону «Арена Львів» стартувала акція перевізників, в якій приймає участь понад півсотні великих і малих автобусів

Про це пише ГО "Варта-1", передає RegioNews.

У четвер, 11 червня та п’ятницю, 12 червня, у Львові проходитиме акція протесту за участі підприємців туристичної галузі та перевізників в сфері нерегулярних перевезень.

Відбудеться протест у вигляді автопробігу вулицями міста автобусами у кількості 50-70 автобусів.

Як повідомляють організатори, мета акції: прийняти рішення про зняття карантинних обмежень на здійснення автобусних нерегулярних пасажирських перевезень в межах області (в межах посадкових місць в автобусах).

Нагадаємо, голова Львівської ОДА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий попросили Кабмін дозволити послабити карантинні обмеження в регіоні.

Однак Кабмін відмовився послаблювати карантин у Львівській області, посилаючись на критерії МОЗ.

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