"Бориспільський експрес" відновить роботу 15 червня

Кількість рейсів "експресу" будуть збільшувати пропорційно до збільшення кількості авіарейсів

Кількість рейсів "експресу" будуть збільшувати пропорційно до збільшення кількості авіарейсів

Фото: Facebook

Поїзд Kyiv Boryspil Express, який здійснює рух від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль", відновить роботу 15 червня.

Про це у Facebook розповів в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає RegioNews.

Щодо експресу в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу", - повідомив Юрик.

Він також додав, що на маршруті буде відкрито нову зупинку "Видубичі".

Відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі "Видубичі". Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен", - повідомив чиновник.

Він додав, що така синхронізація дозволить максимально комфортно подорожувати киянам та гостям столиці.

Нагадаємо, 22 травня детективи НАБУ провели обшуки в АТ "Укрзалізниця" в рамках розслідування фактів зловживань по електронному придбанні квитків "Бориспільського експресу".