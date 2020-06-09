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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
09 червня 2020, 17:17 3

"Бориспільський експрес" відновить роботу 15 червня

09 червня 2020, 17:17 3
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Кількість рейсів "експресу" будуть збільшувати пропорційно до збільшення кількості авіарейсів
Кількість рейсів "експресу" будуть збільшувати пропорційно до збільшення кількості авіарейсів
Фото: Facebook
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Поїзд Kyiv Boryspil Express, який здійснює рух від Центрального залізничного вокзалу Києва до аеропорту "Бориспіль", відновить роботу 15 червня.

Про це у Facebook розповів в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає RegioNews.

Щодо експресу в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - на першому етапі ми частково відновлюємо його курсування з 15 червня, а зі збільшенням кількості авіарейсів будемо збільшувати і кількість рейсів експресу на добу", - повідомив Юрик.

Він також додав, що на маршруті буде відкрито нову зупинку "Видубичі".

Відтепер Kyiv Boryspil Express робитиме зупинку на платформі "Видубичі". Ми створили там обіцяний транспортний хаб. Поєднали в єдиний логістичний ланцюг одразу декілька видів транспорту: залізничний, автобусний, авіатранспорт і метрополітен", - повідомив чиновник.

Він додав, що така синхронізація дозволить максимально комфортно подорожувати киянам та гостям столиці.

Нагадаємо, 22 травня детективи НАБУ провели обшуки в АТ "Укрзалізниця" в рамках розслідування фактів зловживань по електронному придбанні квитків "Бориспільського експресу".

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