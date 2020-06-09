"Бориспольский экспресс" возобновит работу 15 июня

Количество рейсов "экспресса" будут увеличивать пропорционально увеличению количества авиарейсов

Количество рейсов "экспресса" будут увеличивать пропорционально увеличению количества авиарейсов

Фото: Facebook

Поезд Kyiv Boryspil Express, который осуществляет движение от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", возобновит работу 15 июня.

Об этом в Facebook рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает RegioNews.

По экспрессу в Международный аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - сообщил Юрик.

Он также добавил, что на маршруте будет открыта новая остановка "Выдубичи".

Отныне Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", - сообщил чиновник.

Он добавил, что такая синхронизация позволит максимально комфортно путешествовать киевлянам и гостям столицы.

Напомним, 22 мая детективы НАБУ провели обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений по электронному приобретению билетов "Бориспольского экспресса".