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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
09 июня 2020, 17:17 3

"Бориспольский экспресс" возобновит работу 15 июня

09 июня 2020, 17:17 3
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Количество рейсов "экспресса" будут увеличивать пропорционально увеличению количества авиарейсов
Количество рейсов "экспресса" будут увеличивать пропорционально увеличению количества авиарейсов
Фото: Facebook
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Поезд Kyiv Boryspil Express, который осуществляет движение от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь", возобновит работу 15 июня.

Об этом в Facebook рассказал и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, передает RegioNews.

По экспрессу в Международный аэропорт "Борисполь" - на первом этапе мы частично восстанавливаем его следование с 15 июня, а с увеличением количества авиарейсов будем увеличивать и количество рейсов экспресса в сутки", - сообщил Юрик.

Он также добавил, что на маршруте будет открыта новая остановка "Выдубичи".

Отныне Kyiv Boryspil Express будет делать остановку на платформе "Выдубичи". Мы создали там обещанный транспортный хаб. Объединили в единую логистическую цепь сразу несколько видов транспорта: железнодорожный, автобусный, авиатранспорт и метрополитен", - сообщил чиновник.

Он добавил, что такая синхронизация позволит максимально комфортно путешествовать киевлянам и гостям столицы.

Напомним, 22 мая детективы НАБУ провели обыски в АО "Укрзализныця" в рамках расследования фактов злоупотреблений по электронному приобретению билетов "Бориспольского экспресса".

Киев карантин Укрзализныця Борисполь
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