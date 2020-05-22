НАБУ проводить обшуки в Укрзалізниці по справі "Бориспільського експресу"
Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в АТ "Укрзалізниця" в рамках розслідування фактів зловживань службових осіб підприємства при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення "Київ-Бориспіль", або так званого "Бориспільського експресу".
Про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook, передає RegioNews.
Відомо, що процесуальне керівництво обшуків у службових осіб та представників низки приватних компаній здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У відомстві зазначають, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, які вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою осіб.
В НАБУ також додали, що керівництво "Укрзалізниці" сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро завершило розслідування за підозрою народного депутата Ярослава Дубневича у заволодінні 93,28 млн грн ПАТ "Укрзалізниця".
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